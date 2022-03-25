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«الكهرباء» تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 12:10 مساء
«الكهرباء» تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية
من مباحثات شركتي الكهرباء وتوتال إنرجي، 24 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
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بحثت الشركة العامة للكهرباء مع شركة «توتال إنرجي» الفرنسية الترتيبات اللازمة لانطلاق تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال اجتماع بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لشركة «توتال إنرجي» الفرنسية، وفق بيان مقتضب صدر عن شركة الكهرباء.

ويأتي اللقاء ضمن متابعة الإجراءات المتخذة بعد توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة العامة للكهرباء وشركة «توتال»، وفق البيان.

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«توتال» توقع اتفاقيتين لتنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية في ليبيا
وفي نوفمبر، أبرمت شركة «توتال» اتفاقيتين منفصلتين مع «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة» والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

ووقع نائب رئيس الحكومة رمضان بوجناح، والرئيس التنفيذي لـ«توتال» باتريك بويان اتفاقية لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية في البلاد؛ ما يتيح مواصلة تطوير موارد الطاقة المتجددة المهمة، بالإضافة إلى دفع الاستثمار في النفط والغاز، مع زيادة الوصول إلى توليد الكهرباء عبر الطاقة الشمسية.

ثم وقع بويان مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء وئام العبدلي؛ لتنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية أيضًا في جميع أنحاء ليبيا، إذ تهدف الاتفاقية إلى إنشاء محطات توليد كهرباء بقدرة تصل إلى 500 ميغاوات. وأعربت «توتال» عن استعدادها لمواصلة تعزيز الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة في ليبيا، وهي طاقة أكثر نظافة وبأسعار معقولة، وذلك مع تسريع ليبيا لمشاريع توليد الطاقة لتعزيز النمو الاقتصادي.

من مباحثات شركتي الكهرباء وتوتال إنرجي، 24 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
من مباحثات شركتي الكهرباء وتوتال إنرجي، 24 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
من مباحثات شركتي الكهرباء وتوتال إنرجي، 24 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
من مباحثات شركتي الكهرباء وتوتال إنرجي، 24 مارس 2022. (شركة الكهرباء)
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