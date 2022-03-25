مازن يلتقي في أنقرة وزير الداخلية التركي (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

التقى وزير الداخلية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، خالد مازن، والوفد المرافق له، الخميس، مع نظيره التركي، سليمان صويلو، في رئاسة مركز التنسيق الأمني والطوارئ بوزارة الداخلية التركية بأنقرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مقتضب، إن اللقاء حضره من الجانب التركي نائب وزير الداخلية، طيب صبري أرديل، والقائد العام لقوات الدرك، عارف تشيتين، والقائد العام لقوات الشرطة، محمد أقطاش، وذلك دون أن تذكر مزيد التفاصيل عن طبيعة اللقاء والملفات التي طرحت خلاله.

وسبق أن أكد خالد مازن أنه «لن يسمح بأن تكون الوزارة مسرحا للتجاذبات السياسية أو أن تكون مضمارا للتسابق واعتلاء السلطة أو لتنفيذ مشاريع ومخططات تدمير المؤسسة الشرطية»، مؤكدا أنهم في الوزارة يتعاطون «بحيادية وعلى مسافة واحدة من كل التيارات والتوجهات السياسية».

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وتشهد ليبيا موجة من التوتر السياسي على خلفية تكليف مجلس النواب حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، فيما يرفض رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، التنحي ويتمسك بتسليم السلطة لحكومة منتخبة.

وأمس الخميس، دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى «الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة»، وقال المجلس إن «تضحيات كبيرة» بُذلت من أجل تحقيق «الهدوء» في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك «فرصة لتحقيق السلام»، حسب وكالة «رويترز».

كما حث السلطات على «اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».

واقترحت تركيا استضافة محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا، وذلك خلال انعقاد منتدى أنطاليا الدبلوماسي في السابع من مارس الجاري، وعبر مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند عن دعم بلاده لتلك المبادرة، إلا أن هذا اللقاء لم يجرى.

من لقاء خالد مازن في أنقرة مع نظيره التركي، 24 مارس 2022. (داخلية الوحدة)

من لقاء خالد مازن في أنقرة مع نظيره التركي، 24 مارس 2022. (داخلية الوحدة)

من لقاء خالد مازن في أنقرة مع نظيره التركي، 24 مارس 2022. (داخلية الوحدة)

من لقاء خالد مازن في أنقرة مع نظيره التركي، 24 مارس 2022. (داخلية الوحدة)

من لقاء خالد مازن في أنقرة مع نظيره التركي، 24 مارس 2022. (داخلية الوحدة)