«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.25 مترًا.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:

- السماء صافية إلى قليلة السحب.

- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 مترًا.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.