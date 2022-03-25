«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شرقية إلى جنوبية شرقية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من رأس اجدير إلى سرت تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.25 مترًا.
الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شرقية سرعتها تتراوح بين 15 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.25 مترًا.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب إلى صافية.
- الرياح بحرية إلى شمالية شرقية على الخليج وبنغازي تتحول تدريجيًا يوم الغد إلى جنوبية شرقية بينما تكون غربية إلى شمالية غربية على باقي الساحل سـرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 مترًا.
- البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.
- درجة حرارة سطح البحر تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
• الرؤية جيدة.
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