Atwasat

تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الجمعة 25 مارس 2022, 10:45 صباحا
تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت
وصول شحنة طبية إلى مركز عزل سرت، 18 مارس 2022. (بوابة الوسط)
alwasat radio

تلقى 28 ألفًا و126 مواطنًا من مدينة سرت الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»، فيما حصل على الجرعة الثانية 15 ألفًا و805 أشخاص، على ما أفاد مساعد مدير الخدمات الصحية بالمدينة، محمد إدريس.

وقال إدريس، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن 632 مواطنًا فقط حصلوا على الجرعة الثالثة التعزيزية من اللقاح، فيما بلغ إجمالي عدد الملقحين 44 ألفًا و568 شخصًا.

- وصول شحنة طبية لمركز عزل سرت
- بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية

وحسب المسؤول، الذي يشغل أيضًا منصب مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية ببلدية سرت، فإن الطعوم كافة متوفرة في البلدية ويمكن للمواطنين الذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية لتلقي اللقاح حفاظًا على صحتهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم
بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
نقد الذات الليبية

نقد الذات الليبية
مصرف التجارة والتنمية يعتزم توزيع الأرباح نقدا على المساهمين الأفراد فقط

مصرف التجارة والتنمية يعتزم توزيع الأرباح نقدا على المساهمين الأفراد فقط
جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي

جونسون: بريطانيا سترسل إلى أوكرانيا 6 آلاف صاروخ إضافي
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا

المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا أخيرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟

هل أصبح الاجتياح الروسي لأوكرانيا حرب استنزاف بعد شهر من بدايته؟
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
«الأرصاد»: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة غربا
«الأرصاد»: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة غربا
تشديد أميركي على ضرورة ضمان بقاء مؤسسة الاستثمار «مستقلة» و«تقنية»
تشديد أميركي على ضرورة ضمان بقاء مؤسسة الاستثمار «مستقلة» ...
تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت
تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
«المركزي» يرسل مليار دينار إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية غدا
«المركزي» يرسل مليار دينار إلى فروع المصارف بالمنطقة الشرقية......
«الكهرباء» تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية
«الكهرباء» تبحث مع «توتال» تنفيذ مشروع محطة الطاقة الشمسية...
مازن يلتقي في أنقرة وزير الداخلية التركي (صور)
مازن يلتقي في أنقرة وزير الداخلية التركي (صور)...
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت
«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على الساحل من رأس اجدير إلى سرت...
تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت
تطعيم أكثر من 44 ألف شخص ضد «كورونا» في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط