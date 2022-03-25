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«الأرصاد»: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة غربا

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 09:30 صباحا
«الأرصاد»: تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة غربا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث تقلبات جوية مصحوبة برياح نشطة إلي قوية مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة علي غالب مناطق غرب ليبيا،  بينما تبقي الأجواء معتدلة نسبيًا علي باقي المناطق.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:
- حالة السماء: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب.
- الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلي نشطة السرعة قد تصل سرعتها إلي 60 كم/س على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 19 و24 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا ملحوظًا بداية من يوم الغد على غالب المناطق. 

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:
- حالة السماء:السماء قليلة السحب. 
- الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شرقية فجنوبية شرقية على غالب المناطق.
- درجات الحرارة القصوى: منخفضة حيث تتراوح بين 14 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا طفيفًا يوم الغد.

الجفرة- سبها-غات- غدامس- الحمادة:
- حالة السماء: السماء صافية.  
- الرياح:  جنوبية شرقية نشطة السرعة إلي قوية قد تصل سرعتها إلي 60 كم/س على بعض المناطق ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال وهبوط في الرؤية الأفقية.
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح على غالب المناطق بين 20 و24 درجة مئوية، وتسجل علي غات وغدامس 30 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا يوم الغد.

الكفرة- السرير- تازربو:
- حالة السماء: السماء صافية.
- الرياح:  شمالية شرقية إلي شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة. 
- درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 20 و23 درجة مئوية.

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