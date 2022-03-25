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الجرندي: تونس داعمة لكل ما يؤسس لليبيا جديدة ومتصالحة داخليا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 25 مارس 2022, 01:10 صباحا
الجرندي: تونس داعمة لكل ما يؤسس لليبيا جديدة ومتصالحة داخليا
وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي يلتقي كاتب الدولة للشؤون الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية محمد عيسى (الإنترنت)
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جدد وزير الشؤون الخارجية التونسي عثمان الجرندي، دعم بلاده لكل ما من شأنه تكريس الاستقرار والأمن ويؤسس لليبيا جديدة متصالحة داخليًا.

وأبلغ الجرندي، كاتب الدولة للشؤون الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية محمد عيسى، على هامش مشاركتهما في الدورة 48 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي المنعقدة يومي 22 و23 مارس، بموقف تونس الذي عبَّر عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد في عديد المناسبات، بما يعزز الأمن والسلم في ليبيا.

وذكرت الخارجية التونسية، في بيان، أن اللقاء «تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتطورات الوضع السياسي في ليبيا».

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وكان الجرندي حثّ في كلمة له على «مواصلة تقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا لاستكمال مسارهم السياسي بما من شأنه أن يعيد لليبيا عافيتها، ويساعدها على استرجاع مكانتها كطرف إقليمي وازن، بعيدًا عن أي تدخل في شأنها الداخلي».

واحتضنت تونس جلسات تشاورية لممثلي المجلس الأعلى للدولة بشأن وضع قاعدة دستورية للانتخابات تحت رعاية أممية، دون تمثيل لأعضاء مجلس النواب.

وأطلقت المستشارة الخاصة للأمم المتحدة ستيفاني وليامز في 3 مارس الجاري مبادرة لتشكيل لجنة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة للانتخابات في أقرب وقت ممكن.

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