الداخلية: إعدام 350 كليوغراما من المواد المتفجرة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، إعدام وإتلاف طنين من مخلفات الحرب والألغام، ما يعادل 350 كيلو غرامًا من المواد المتفجرة، وكانت عملية الإتلاف ناجحة بنسبة 100%.

وأشارت الوزارة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، إلى أن عملية التفكيك جرت في إطار التعاون المشترك بين مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة بإدارة الشؤون الفنية، وقسم المتفجرات بفرع المنطقة الوسطى بجهاز المباحث الجنائية.

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وخلال الفترة الماضية، باشرت هيئة السلامة الوطنية عمليات في عدة مناطق لحصر وتفكيك المفرقعات ومخلفات الحرب، في وقت تقول منظمة «يونيسف» إن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من نصف مليون شخص معرضين للخطر في ليبيا بسبب تلك المفرقعات.

جانب من عملية جمع وتفكيك المتفجرات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية جمع وتفكيك المتفجرات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية جمع وتفكيك المتفجرات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)

جانب من عملية جمع وتفكيك المتفجرات (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)