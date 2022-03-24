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وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 09:40 مساء
وليامز ووفد مجلس الدولة يلتقون أعضاء السلك الدبلوماسي في تونس
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، عقدت اليوم الخميس، في تونس بمعية وفد المجلس الأعلى للدولة لقاء مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا.

وبدأت وليامز قبل يومين اجتماعًا تشاوريًّا مع الأعضاء الممثلين للمجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة التي ستتولى مهمة التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الليبية. فيما لم يقدم مجلس النواب ممثليه رغم أن البعثة توقعت أن يضموا إلى الاجتماع في وقت لاحق.

البعثة الأممية لم تقدم أي معلومات بشأن لقاء وليامز ووفد مجلس الدولة مع الدبلوماسيين
ولم تقدم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أي معلومات أخرى بشأن لقاء وليامز ووفد المجلس الأعلى للدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا، في اليوم الثالث للاجتماع التشاوري في العاصمة التونسية.

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كما لم تقدم البعثة أي معلومات بشأن الاجتماع التشاوري مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة المشتركة المعنية بإعداد القاعدة الدستورية.

مجلس النواب لم يقدم ممثليه في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية
اقترحت وليامز في الثالث من مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

واختار المجلس الأعلى للدولة 12 عضوًا لتمثيله في اللجنة المشتركة، في حين لم يعلن مجلس النواب أعضاء لجنته، التي توقعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ووليامز انضمامها إلى اجتماعات تونس في وقت لاحق.

وليامز وعضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال الاجتماع التشاوري في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
وليامز وعضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال الاجتماع التشاوري في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
وليامز وعضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال الاجتماع التشاوري في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
وليامز وعضو المجلس الأعلى للدولة موسى فرج خلال الاجتماع التشاوري في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
لقاء وليامز وممثلي مجلس الدولة مع أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى ليبيا في تونس، الخميس 24 مارس 2022. (البعثة الأممية)
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