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في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 07:11 مساء
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
غلاف العدد 331 من جريدة «الوسط».
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تحت عنوان «معركة شد حبال للسيطرة على أموال النفط».. جاءت القصة الرئيسية للصفحة الأولى من العدد 331 الصادر اليوم الخميس من جريدة «الوسط» ونقرأ فيها «إن وزراء باشاغا ونوابًا موالين لها يرددون أن ممارسة مهامهم من العاصمة مسألة أيام فقط»، وفيما تراجع التلويح بخيار القوة، يتمترس الدبيبة في حكومة «الوحدة» بينما تحقق حكومة باشاغا تقدمًا ناعمًا.

وفي المحصلة النهائية للتقرير المجمع نطالع «شكوكًا حول تحقق رغبة قرابة الثلاثة ملايين ناخب ليبي في إنجاز الاستحقاق الانتخابي قريبًا».

للاطلاع على العدد 331 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

مستقبل غامض.. والدستور هو الحل
أما الصفحة الثالثة، فنطالع فيها ثلاثة تقارير إحداها لموقع «دويتشه فيله» بعنوان: «مستقبل غامض للانتخابات.. والدستور قد يحل الأزمة».

ويتصدر الصفحة الرابعة تقرير حول القرار الذي أصدرته حكومة الدبيبة، وجاء بعنوان «مصير التقسيم الإداري الجديد للبلاد»، وهو يشمل تقسيم ليبيا إلى 18 مقاطعة، تتبع 11مديرية تتمتع بصلاحيات الوزارات، ما اعتبره وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي «قد يساعد في إجراء الانتخابات البرلمانية يونيو المقبل.. ويمنع التهميش»..على حد قوله.

ويتصدر الصفحة الخامسة تقرير يرصد زيادة أسعار بعض السلع في ليبيا، بنسبة 60 في المئة، وجاء تحت عنوان «الغلاء يرهق الليبيين: اتهامات للتجار.. وتحركات حكومية لتخفيف المعاناة».

سد النهضة.. والتخزين الثالث
وفي الشؤون العربية والدولية نطالع في صدر الصفحة السادسة تقريرًا بعنوان: «كابوس الغزو الروسي يشل غوتيريس»، في إشارة إلى موقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس من الحرب الروسية.

وعلى صدر الصفحة السابعة نقرأ تقريرًا، حول جمود الموقف بشأن السد المتنازع بسببه بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة، وجاء تحت عنوان «سد النهضة الإثيوبي يتأهب للتخزين الثالث».

طوابير الوقود في بلد النفط
وإلى الاقتصاد، ونقرأ في الصفحة الثامنة تقريرًا بعنوان «تهريب الوقود يدفع الليبيين للوقوف طوابير بحثًا عن لتر بنزين». أما الصفحة التاسعة فيتصدرها تقرير حول النظام المصرفي في ليبيا، وجاء بعنوان «مشاكل النظام المصرفي تنتظر إتمام عملية التوحيد».

وبعد مطالعة صفحتي الرأي ومقالات الكتاب، ننتقل إلى صفحة البلديات ونطالع فيها أخبارًا وموضوعات متنوعة تهم سكان البلديات الليبية، ومنها موضوع بعنوان «مقترحات لإعادة إعمار مباني بنغازي التاريخية».

للاطلاع على العدد 331 من جريدة «الوسط».. اضغط هنا 

جولة الحسم في الكونفدرالية
ومن الثقافة والفن إلى الرياضة، ونطالع في الصفحة الرابعة عشرة متابعة لجولة الحسم الأخيرة في بطولة «الكونفدرالية» الأفريقية، وجاء تحت عنوان «الاتحاد يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام أورلاندو بيراتس».

أما الصفحة الخامسة عشرة فيتصدرها تقرير بعنوان «بعد إطاحة بيراميدز من القمة.. الأهلي طرابلس يتربع على عرش منافسة الكونفدرالية».

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