ضبط أسلحة حربية وذخائر خلال مداهمة منزل في أجدابيا

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف

أعلنت مديرية أمن أجدابيا، اليوم الخميس، عن ضبط أسلحة حربية وذخائرة مختلفة الأنواع والقبض على أحد الأشخاص خلال مداهمة أعضاء قسم التحريات التابعين لها أحد المنازل في المدينة.

وقالت المديرية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن مداهمة المنزل جرت بعد التأكد من صحة معلومات وردت عن وجود شخص يقوم ببيع الأسلحة والذخائر في أحد الأحياء السكنية بمدينة أجدابيا.

وأضافت المديرية أن أعضاء قسم التحريات تمكنوا من مداهمة المنزل وضبط أحد الأشخاص وجميع الأسلحة التي كانت بحوزته، مؤكدة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال ذلك وإحالة المتهم إلى النيابة العامة للاختصاص.