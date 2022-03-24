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المنفي وحزب «العمل الوطني» يحثان أطراف العملية السياسية على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الخميس 24 مارس 2022, 05:42 مساء
المنفي وحزب «العمل الوطني» يحثان أطراف العملية السياسية على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات
لقاء المنفي مع رئيس وعدد من أعضاء حزب العمل الوطني، الخميس 24 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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حث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حزب «العمل الوطني» محمود الفطيسي، وعدد من أعضاء الحزب، خلال لقائهم اليوم الخميس، «جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وقال المكتب الإعلامي إن المنفي ورئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» تبادلوا خلال اللقاء الذي التأم بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس «الآراء ووجهات النظر حول مستجدات المشهد السياسي في البلاد، وبحث أهمية دعم جهود إجراء الاستحقاقات الانتخابية في أفضل الظروف، من خلال حث جميع أطراف العملية السياسية على التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات».

وأوضح المكتب الإعلامي أن المنفي بحث مع رئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني» سبل دفع العملية السياسية، والحفاظ على ما حققه المجلس الرئاسي في ملف المصالحة الوطنية الشاملة، وتوحيد مؤسسات الدولة، والوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والعبور إلى مرحلة الاستقرار.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن رئيس وأعضاء حزب «العمل الوطني»، أشادوا خلال اللقاء بجهود المجلس الرئاسي ووقوفه على مسافة واحدة من جميع الأطراف، وكذلك عمله المتواصل على إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة، والمحافظة على الزخم الشعبي للانتخابات، وتحقيق مطالب إنهاء المراحل الانتقالية عبر صناديق الاقتراع.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي من أجل حشد الدعم للعملية السياسية وصولًا إلى تنفيذ الاستحقاقات الوطنية التي ينتظرها الليبيون.

المنفي وحزب «العمل الوطني» يحثان أطراف العملية السياسية على التوافق حول قاعدة دستورية للانتخابات
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