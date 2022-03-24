المفوضية العليا تستكمل ورشة الدروس المستفادة من «أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات»

القاهرة - بوابة الوسط

ترأس عضو مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عبدالحكيم الشعاب، اليوم الخميس، اجتماعًا خُصِّص لاستكمال فعاليات ورشة العمل التي نظمتها المفوضية خلال الأيام الماضية حول الدروس المستفادة من «أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات».

وقالت المفوضية عبر موقعها الإلكتروني إن هذا الاجتماع يهدف إلى «دراسة التوصيات والمخرجات التي توصل لها المشاركون» في ورشة العمل للاستفادة منها في إطار استعدادات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لاستكمال العملية الانتخابية.

وذكرت المفوضية أن ورشة العمل استعرضت الدروس المستفادة من العملية الانتخابية السابقة من حيث «الإيجابيات والسلبيات» بهدف تطوير الأداء المستقبلي وتعزيز تكرار النتائج الناجحة وتطوير صحيح مساراتها بوضع آلية مستحدثة لأنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات.

- السايح يؤكد لـ«نورلاند» استعداد المفوضية لإجراء الانتخابات بمجرد التوصل لـ«اتفاق سياسي»

- الأمم المتحدة وكندا يوقعان اتفاقية لدعم وحدة المرأة بمفوضية الانتخابات

وأشارت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى أن ورشة العمل حول الدروس المستفادة من «أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات» التي اختتمت فعالياتها أمس الأربعاء، استهدفت بالتدريب منسقي العمليات والمنسقين الأمنيين التابعين لمكاتب الإدارة الانتخابية بكافة مناطق ليبيا.

وحضر الاجتماع الذي عُقد بمقر المفوضية في طرابلس كل من مدير إدارة العمليات ومدير قسم التدريب ورئيس قسم الدعم اللوجستي ورئيس قسم التنسيق الميداني والمنسق الأمني بالمفوضية، وممثلين عن كل من: فريق الأمم المتحدة لدعم الانتخابات بليبيا، وإدارة تأمين وحماية الانتخابات وغرفة العمليات الأمن الرئيسية التابعتين لوازرة الداخلية، والمنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES).

الاجتماع التكميلي لورشة العمل حول الدروس المستفادة من «أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات»، الخميس 24 مارس 2022. (مفوضية الانتخابات)

الاجتماع التكميلي لورشة العمل حول الدروس المستفادة من «أنظمة إعداد تقارير أمن الانتخابات»، الخميس 24 مارس 2022. (مفوضية الانتخابات)