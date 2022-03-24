بتمويل يوناني.. إعادة تأهيل الملعب البلدي بأبوسليم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سفارة اليونان لدى ليبيا، اليوم الخميس، استكمال المرحلة الأولى من إعادة تأهيل الملعب البلدي في بلدية أبوسليم بالعاصمة طرابلس، مؤكدة دعم بلادها إعادة الإعمار في ليبيا.

وقالت السفارة في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر»، إن هذه الأعمال تأتي بتمويل من اليونان، وفي إطار مشروع «الرياضة من أجل السلام»، الذي تشرف عليه المفوضية العليا للاجئين في ليبيا.

وحضر مراسم حفل استكمال المرحلة الأولى القائم بالأعمال اليوناني يوانيس ستاماتيكوس، وعميد بلدية أبوسليم، عبدالرحمن الحامدي، ورئيس بعثة المفوضية العليا لللاجئين في ليبيا جمال زموم.

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اليونان «تدعم» إعادة الإعمار في ليبيا

وأكدت السفارة في بيانها، دعم بلادها إعادة الإعمار في ليبيا، معتبرة أن ذلك «يسهم في تحسين الحياة اليومية للمواطنين الليبيين».

كما شددت على تطلع اليونان إلى «مد جسور الصداقة والتعاون على مستوى العلاقات بين البلدين، وعلى مستوى المجتمع المدني».

وعينت اليونان أخيرًا سفيرها لدى الجزائر، جيورجوس زهاروداكيس، مبعوثًا خاصًّا لوزارة الخارجية للشؤون الليبية، ليحل محل السفير كريستودولوس لازاريس.

وجاء في الإعلان، الذي نقلته جريدة «كثميريني» المحلية، أن تعيين مبعوث خاص في الشؤون الليبية يثبت «اهتمام اليونان النشط بليبيا المجاورة».

من مراسم حفل استكمال المرحلة الأولى لإعادة تأهيل الملعب البلدي بأبوسليم، 24 مارس 2022. (سفارة اليونان)

من مراسم حفل استكمال المرحلة الأولى لإعادة تأهيل الملعب البلدي بأبوسليم، 24 مارس 2022. (سفارة اليونان)