6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفارة الإيطالية لدى ليبيا إن إيطاليا كانت الشريك التجاري الأول لليبيا في العام الماضي 2021، بإجمالي مبادلات تجارية بقيمة 6.8 مليار يورو وبزيادة 160% عن العام السابق. وجاء نصيب الصادرات الليبية نحو 5.6 مليار يورو.

كما مثلت إيطاليا أيضًا الوجهة الأولى للصادرات الليبية خلال العام 2021، وبتسجيل ارتفاع بنسبة 222.88% على أساس سنوي، بلغت حصة هذه الصادرات في السوق الإيطالية نحو 21.20%، متقدمة على ألمانيا (11.47%)، وإسبانيا (11.03%)، والصين ( 11.49%)/ وفق وكالة «نوفا» الإيطالية.

تفوق تجاري إيطالي على الصين وتركيا

ونشرت السفارة عبر حسابها بموقع «تويتر» بيانات عن وكالة الترويج الخارجي وتدويل الشركات الإيطالية، مشيرة إلى تفوق إيطاليا على تركيا والصين من ناحية مكانة الشريك التجاري للليبيا.

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أما عن غالبية المنتجات المستوردة من ليبيا (أكثر من 98%) تندرج في فئة الوقود المعدني والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها، المواد البيتومينية، الشموع المعدنية، أي المنتجات المشتقة من الغاز والنفط.

كما حققت صادرات منتجات صنع في إيطاليا أداءً جيدًا ببلوغها حوالي 1.2 مليار يورو إلى ليبيا، بزيادة سنوية قدرها 37% في العام الماضي.

17 مليار دولار تبادل تجاري في 2008

وبلغ حجم المبادلات مع إيطاليا في العام 2008 نحو 17 مليار يورو أي أكثر من ضعف الأرقام الحالية، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية، موضحة أن روما تمتع الآن بحصة سوقية في ليبيا تبلغ 17.25% متقدمة على الصين (11.61%) وألمانيا (9.16%) وإسبانيا (8.17%) وتركيا (7.46%).

وأشارت الوكالة إلى أن تركيا كانت الشريك التجاري الأول لليبيا في العام 2020 الذي تفشى فيه وباء كوفيد-19 بحجم تبادل وصل لنحو 3 مليارات يورو.

أما في العام 2019، فكانت الصين في صدارة الشركاء التجاريين لليبيا بعد أن بلغت قيمة التجارة الثنائية حوالي 6.5 مليار يورو.