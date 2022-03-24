العقوري لنائب السفير الأميركي: على وليامز التنسيق مع لجنة خارطة الطريق التابعة لـ«النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري إنه على مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز أن تنسق مع لجنة خارطة الطريق التي اختارها المجلس؛ للاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

جاء ذلك في حديثه مع نائب السفير الأميركي لدى ليبيا ليزلي أوردمان، خلال لقاء عبر وسائل الاتصال المغلقة اليوم الخميس، تبادلا فيه وجهات النظر حول التطورات الأخيرة على الساحة الليبية، حسب بيان على الموقع الإلكتروني للمجلس.

ويوم الثلاثاء الماضي، انطلقت المداولات بين وليامز ووفد المجلس الأعلى للدولة باللجنة المشتركة، التي اقترحت تشكيلها لإعداد القاعدة الدستورية للانتخابات، فيما لم تشر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى مشاركة مجلس النواب في تلك الاجتماعات.

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وأكد العقوري «ضرورة احترام العملية الديمقراطية ودور البرلمان الذي يمثل إرادة الشعب الليبي في اختيار حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، تمثل جميع الأطراف الليبية»، مضيفًا أن «الإجماع» حول هذه الحكومة «سيؤهلها للتحضير للانتخابات، وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، وإن تجاهل ذلك سيؤدي إلى آثار خطيرة على المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».

وشدد على ضرورة الاستماع إلى وجهات النظر من جميع مناطق ليبيا وليس الاكتفاء بمنطقة معينة، وإعطاء الأولوية للجنوب الذي يعاني ظروفًا سيئة، مرحبًا باستمرار التعاون في مجال الاقتصاد والهجرة والتنمية المحلية.

من جانبه، أكد أوردمان حرص بلاده على دعم الاستقرار في ليبيا، واستمرار التنسيق وتبادل وجهات النظر، وأن تكون الأولوية لتنظيم الانتخابات وإعداد الظروف المناسبة لنجاحها وفقًا للقاعدة الدستورية.