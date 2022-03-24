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تركيا تدعو الأطراف الليبية إلى الامتناع عن خطوات تجدد الصراع

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 01:41 مساء
تركيا تدعو الأطراف الليبية إلى الامتناع عن خطوات تجدد الصراع
العلم التركي، (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا مجلس الأمن القومي التركي الأطراف المعنية في ليبيا إلى «الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة».

وقال المجلس إن «تضحيات كبيرة» بُذلت من أجل تحقيق «الهدوء» في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك «فرصة لتحقيق السلام»، حسب وكالة «رويترز».

كما حث السلطات على «اتباع العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين».

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واقترحت تركيا استضافة محادثات مباشرة بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة ورئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، وذلك خلال انعقاد منتدى أنطاليا الدبلوماسي في السابع من مارس الجاري، وعبر مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند عن دعم بلاده لتلك المبادرة، إلا أن هذا اللقاء لم يتم.

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