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أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في الشمال الشرقي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 10:45 صباحا
أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في الشمال الشرقي
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الخميس، تأثر المناطق الغربية تدريجيا من مساء اليوم بتقلبات جوية، مصحوبة برياح نشطة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا غدا على معظم المناطق، متسببة في إثارة الأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 16 و20 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا غدا على معظم المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
مازالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة صباح اليوم على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر، وتنقشع السحب بداية من الغد، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، تتحول غدا إلى شرقية، فجنوبية شرقية على مناطق الخليج، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة، حيث تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية، على مرتفعات الجبل الأخضر، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق، تتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 20 و25 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا طفيفا غدا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

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