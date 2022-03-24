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وزارة المواصلات تحتفل باليوم العالمي للأرصاد الجوية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 09:26 صباحا
وزارة المواصلات تحتفل باليوم العالمي للأرصاد الجوية
الحضور في احتفال باليوم العالمي للأرصاد الجوية، 23 مارس 2022، (وزارة المواصلات)
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نظمت وزارة المواصلات احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأرصاد الجوية، تضمن عرض فيديو لرسالة أمين عام المنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وقدم مدير إدارة البحوث والدراسات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية علي الدنجال عرضًا حول أهمية الإنذار المبكر بظواهر الطقس والمناخ، كما كرم عضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس رضوان علي المريمي قدامى العاملين بمركز، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الخميس.

وأكد وزير المواصلات محمد الشهوبي، في كلمة خلال الاحتفال، أن ليبيا أصبحت تشهد الكثير من التغيرات في ظواهر الطقس والمناخ، ما يؤثر سلبًا على الأمن الغذائي لها.

وشدد على أن الوزارة سعت لتوفير ميزانية لمركز الأرصاد، لغرض توريد منظومة لتنبؤات جوية متطورة، إضافة إلى تخصيص مبلغ لصيانة المقر الرئيسي.

حضر الاحتفالية أيضًا رئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس مركز الأرصاد، ورئيس مصلحة المطارات، ورئيس مصلحة النقل البري، ومدارء الإدارات والأقسام.

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