مصرف التجارة والتنمية يعتزم توزيع الأرباح نقدا على المساهمين الأفراد فقط

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مصرف التجارة والتنمية، اليوم الأربعاء، عن خطوة عزمه توزيع نسبة الأرباح على مساهمي المصرف عن سنة 2021، والبالغة 40% نقـداً على مساهمي المصرف الأفـراد فقط، في خطوة وصفها بـ«غير المسبوقة».

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية العادية للمصرف بنصاب قانوني بلغ نسبة 74.2% وبحضور مراقب مصرف ليبيا المركزي, حيث جرى التصجيق على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية من في ديسمبر 2021ـ والمصادقة على الميزانية وقائمة الدخل وحسابات التوزيع المقترحة عن السنة المالية المنتهية.

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كما جرى الموافقة على تعيين مكاتب المراجعة التي ستقوم بمراجعة حسابات المصرف لسنة 2022م وتحديد مكافأتها، وصوتت الجمعية العمومية على اختيار أعضاء هيئة المراقبة وأعضاء مجلس الإدارة الجديد الذي سيستلم مهام مصرف التجارة والتنمية.