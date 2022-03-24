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«الكبير» يبحث تعاون المركزي مع البعثة الأممية لتذليل التحديات

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 24 مارس 2022, 12:57 صباحا
«الكبير» يبحث تعاون المركزي مع البعثة الأممية لتذليل التحديات
محافظ مصرف ليبيا المركزي التقى المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا (صفحة المصرف على فيسبوك)
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ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، اليوم الأربعاء، التحديات التي تواجه البعثة الأممية في إنجاز مهامها في ليبيا، ومدى إمكانية تعاون المصرف في تذليل بعض تلك التحديات.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الكبير مع الأمين العام المساعد، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة ومنسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، جورجيت غانون، حيث استعرضت الأخيرة برنامج الأمم المتحدة بشأن تقييم التعافي وبناء السلام في ليبيا (RPBA)، وفق بيان نشرته صفحة المصرف على «فيسبوك».

- مجموعة العمل الاقتصادية تطالب بشفافية الإنفاق الحكومي واستقلالية المؤسسات السيادية

والخميس الماضي، 17 مارس، اجتمعت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية التابعة للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا (الاتحاد الأوروبي ومصر والولايات المتحدة وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا)، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير.

شددت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية على ضرورة استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، وحثت السلطات على ضمان تزويد مؤسسة النفط بالموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.

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