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المنفي يبحث دور مصرف الادخار في منح قروض الإسكان للشباب

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 10:34 مساء
المنفي يبحث دور مصرف الادخار في منح قروض الإسكان للشباب
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين بمصرف الادخار والاستثمار العقاري. الأربعاء 23 مارس 2022 (صفحة المجلس على فيسبوك)
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استعرض رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، مع مسؤولين بمصرف «الادخار والاستثمار العقاري»، المشكلات التي تعيق عمل فروع المصرف، ودوره في منح القروض للشباب عن طريق الفروع لمعالجة مشكلة السكن في البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء جمع المنفي مع مديري فروع مصرف «الادخار والاستثمار العقاري»، في درنة والقبة والمرج، الذين استعرضوا المشاكل والصعوبات التي تعيق عمل الفروع، التي أدت لتدني مستوى الخدمات التي يقدمونها للزبائن، والحلول المقترحة لتذليلها، وفق بيان نشرته صفحة المجلس الرئاسي على «فيسبوك».

- اجتماع يبحث آليات تنفيذ مبادرة قروض الإسكان للشباب
- إطلاق منظومة التسجيل الخاصة بالقروض السكنية

وأكد المنفي، خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس، دور فروع المصرف في المناطق تنفيذًا للتعميمات الصادرة من الإدارة العامة أخيرًا بمنح القروض للشباب عن طريق الفروع لمعالجة مشكلة السكن في البلاد، ووضعها خطة عمل لتقييم المشاريع السكنية التي لازالت قيد الإنشاء ومنح القروض لاستكمالها.

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