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انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد الأربعاء 23 مارس 2022, 09:36 مساء
انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد
لجنة التحكيم بمسابقة حفظ وتجويد القرآن الكريم بجامعة بني وليد. (الإنترنت)
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انطلقت بكلية الهندسة جامعة بني وليد، اليوم الأربعاء، المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن الكريم التي تقام تحت شعار «ورتل القرآن ترتيلًا» بإشراف وتنظيم إدارة النشاط العام بالجامعة وبرعاية كلية العلوم الشرعية بالجامعة.

وأوضح مدير إدارة النشاط العام بجامعة بني وليد، أشرف الفالشو لـ«بوابة الوسط»، أن المسابقة تستمر فعالياتها على مدى يومين متتاليين، في الأجزاء التالية: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كاملًا، والثاني، حفظ نصف القرآن الكريم، والثالث، حفظ ربع القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن إدارة النشاط العام بالجامعة حددت أربعة أعضاء يمثلون لجان تحكيم من المتخصصين في القرآن الكريم.

وقال الفالشو، إن جامعة بني وليد ستختار ثلاثة فائزين في الأجزاء الثلاثة لتمثيلها والمشاركة بهم في المسابقة الكبرى لحفظ وتجويد القرآن الكريم، التي ستقام على مستوى الجامعات الليبية خلال شهر رمضان المبارك في مدينة مصراتة.

انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد
انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد
انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد
انطلاق المسابقة الأولى لحفظ وتجويد القرآن بجامعة بني وليد
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