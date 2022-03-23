جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

عقدت منظمة «الرسالة» لمساعدة مرضى السرطان بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في الحصول على العلاج بعنوان «كونوا الرحمة والأمل في علاج مرضى السرطان»، وذلك بمسرح سبها الشعبي.

وقالت مديرة جمعية الرسالة، نعيمة حسين الجملي لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة خُصِّصت لتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان جراء تردي الخدمات العلاجية والصحية في ليبيا، ومناطق الجنوب خاصة بسبب قلة الإمكانات.

وأوضحت الجملي أن الجلسة الحوارية استعرضت معاناة مرضى السرطان من خلال عدة محاور، منها دور وزارة الصحة في رعايتهم، إلى جانب التوعية الإعلامية بالمرض وكيفية الوقاية منه، وأهمية الدعم النفسي للمريض ودور البلدية في دعم المرضى.

وأضافت الجملي أن هناك غيابًا لدور منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الشريحة، مشيرة إلى أهمية الإرشاد الديني للمريض ودور هيئة الأوقاف وصندوق الزكاة في دعمهم.

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات لعدد من المرضى، أوضحوا من خلالها معاناتهم مع المرض في ظل قلة الإمكانات وغياب اهتمام الدولة بهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)