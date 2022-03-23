Atwasat

جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة الأربعاء 23 مارس 2022, 08:19 مساء
جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
alwasat radio

عقدت منظمة «الرسالة» لمساعدة مرضى السرطان بمدينة سبها، اليوم الأربعاء، جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في الحصول على العلاج بعنوان «كونوا الرحمة والأمل في علاج مرضى السرطان»، وذلك بمسرح سبها الشعبي.

وقالت مديرة جمعية الرسالة، نعيمة حسين الجملي لـ«بوابة الوسط» إن الجلسة خُصِّصت لتسليط الضوء على معاناة مرضى السرطان جراء تردي الخدمات العلاجية والصحية في ليبيا، ومناطق الجنوب خاصة بسبب قلة الإمكانات.

وأوضحت الجملي أن الجلسة الحوارية استعرضت معاناة مرضى السرطان من خلال عدة محاور، منها دور وزارة الصحة في رعايتهم، إلى جانب التوعية الإعلامية بالمرض وكيفية الوقاية منه، وأهمية الدعم النفسي للمريض ودور البلدية في دعم المرضى.

وأضافت الجملي أن هناك غيابًا لدور منظمات المجتمع المدني في دعم هذه الشريحة، مشيرة إلى أهمية الإرشاد الديني للمريض ودور هيئة الأوقاف وصندوق الزكاة في دعمهم.

وشهدت الجلسة الحوارية مداخلات لعدد من المرضى، أوضحوا من خلالها معاناتهم مع المرض في ظل قلة الإمكانات وغياب اهتمام الدولة بهم، وذلك بحضور عدد من أعضاء منظمات المجتمع المدني بالمدينة.

الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
الجلسة الحوارية حول علاج مرضى السرطان التي أُقيمت بمسرح سبها الشعبي. (تصوير: رمضان كرنفودة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة

انتهت عبر «WTV».. مباراة دارنس 0-0 الهلال.. التعاون 1-1 الصداقة
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا

بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني

المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني
ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها

ميدفيديف: واشنطن تحاول إذلال روسيا وتقسيمها
رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما

رصد الثعبان النيلي الشرقي بأميركا للمرة الثانية في 60 عاما
الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين

الحويج يعلن 7 بدائل للقمح الأوكراني.. ويعد بمحاسبة المضاربين
خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل

خبير سلع يتوقع وصول سعر خام برنت إلى 150 دولارا للبرميل
روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد
المنفي: المجلس الرئاسي طوق نجاة لكل الليبيين ويمثل وحدة البلاد
احتفالية لإحياء اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بكلية الطب في سرت
احتفالية لإحياء اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بكلية الطب في سرت
المنفي يوجه بتطوير الحقول والموانئ النفطية وإبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية
المنفي يوجه بتطوير الحقول والموانئ النفطية وإبعاد المؤسسة عن ...
الدبيبة يبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الرياينة
الدبيبة يبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الرياينة
جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها
جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
المزيد
تجمع حزبي مرتقب لاقتراح تعديلات على اللائحة التنفيذية للأحزاب
تجمع حزبي مرتقب لاقتراح تعديلات على اللائحة التنفيذية ......
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا مؤخرا.. وإرسال قوات إلى أوكرانيا
المسماري يتحدث عن حقيقة زيارة حفتر إلى روسيا مؤخرا.. وإرسال ......
المسماري يطالب بـ«عدم العبث» بإنجازات لجنة «5+5» وتقويض مشروع توحيد المؤسسة العسكرية
المسماري يطالب بـ«عدم العبث» بإنجازات لجنة «5+5» وتقويض ......
جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها
جلسة حوارية حول معاناة مرضى السرطان في سبها...
الدبيبة يبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الرياينة
الدبيبة يبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الرياينة...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط