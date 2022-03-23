الدبيبة يبحث تفعيل المشاريع المتوقفة في الرياينة

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، معالجة المشاكل التي تواجه عمل بلدية الرياينة وحل مشكلة المياه، وتحسين الخدمات للمواطنين، وسبل تفعيل المشاريع المتوقفة في المدينة، وفق بيان نشرته صفحة الحكومة على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال لقاء جمع الدبيبة، وعميد وأعضاء بلدية الرياينة، بحضور وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، والدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إضافة إلى عضو المجلس الأعلى للدولة عن المدينة بلقاسم دبرز.

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وأكد الدبيبة، خلال اللقاء، ضرورة إيجاد الحلول اللازمة لكافة المختنقات في بلدية الرياينة، وتوفير احتياجاتها، مجددًا «دعمه البلدية وكل البلديات بمختلف أنحاء البلاد».

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة (صفحة الحكومة على فيسبوك)

جانب من اجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة مع عميد وأعضاء بلدية الرياينة (صفحة الحكومة على فيسبوك)