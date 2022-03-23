المنفي يوجه بتطوير الحقول والموانئ النفطية وإبعاد المؤسسة عن التجاذبات السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

وجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية، وإبعاد المؤسسة الوطنية للنفط عن التجاذبات السياسية، وذلك باعتبارها المسؤولة عن كافة شؤون القطاع، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المنفي في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الأربعاء، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، خُصِّص لمتابعة سير العمل بالمؤسسة والصعوبات التي تواجهها.

المنفي يؤكد ضرورة النأي بقطاع النفط بعيدًا عن التجاذبات السياسية

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أشاد خلال اجتماعه مع صنع الله بجهود العاملين في المؤسسة الوطنية للنفط، من خلال إعادة إنتاج النفط الليبي بالكامل إلى العمل بسرعة كبيرة، على الرغم من الظروف الصعبة التي تعترضهم.

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وأضاف المكتب الإعلامي أن المنفي «أكد أهمية الحفاظ على هذا القطاع الحيوي، والنأي به بعيدًا عن التجاذبات السياسية، باعتبار مواردها ملكًا لكافة الليبيين»، كما «وجه بضرورة تطوير الحقول والموانئ النفطية التابعة للمؤسسة بكافة احتياجاتها، باعتبارها الجهة الوحيدة التي تدير شؤون إنتاج، وتنقيب، وتكرير، وتصدير، وبيع النفط في ليبيا».

صنع الله يبين للمنفي ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، بدعم المجلس الرئاسي لخطط وبرامج المؤسسة، حتى تطور آلياتها في التنقيب، والإنتاج، والتصدير، خاصة في ظل الأحداث الأخيرة التي تعصف بأسواق النفط والغاز في العالم.

وبين صنع الله خلال الاجتماع مع المنفي «ملامح الخطة التطويرية للمؤسسة الوطنية للنفط للعام 2022م، التي تهدف إلى زيادة الإنتاج اليومي، إلى جانب تحديد الالتزامات القائمة على المؤسسة خلال الأعوام الماضية» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصفى صنع الله خلال اجتماعه مع المنفي، الأربعاء 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)

المنفي خلال اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط مصفى صنع الله، الأربعاء 23 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)