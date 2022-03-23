احتفالية لإحياء اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بكلية الطب في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

نظمت كلية الطب البشري بجامعة سرت، اليوم الأربعاء، احتفالية لإحياء اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بالتعاون مع مستشفى «ابن سينا» التعليمي، وذلك تحت شعار «أحلم بمستقبل أحقق فيه أملي وأخدم فيه وطني».

وأفاد مراسل «بوابة الوسط» في سرت بأن الاحتفالية شهدت حضورًا متميزًا وكبيرًا من المسؤولين، بينهم رئيس جامعة سرت وعدد من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والعناصر الطبية العاملة بمستشفى «ابن سينا» التعليمي، بالإضافة إلى عدد من المهتمين بالرعاية والاهتمام بهذه الشريحة.

وأضاف أن برنامج الاحتفالية تضمن عديد المحاور التي تهتم بالتشخيص المبكر أثناء فترة الحمل لـ«متلازمة داون»، وكذلك الاستشارات الجينية وطرق توعية الأسرة بحالة طفل «متلازمة داون». وتأكيد التشخيص لطفل المتلازمة، بالإضافة إلى تحسين نوعية الحياة وتوفير الرعاية الصحية وتأهيل الأطفال المصابين.

كما قدمت خلال هذا اليوم عديد الهداية للأطفال المصابين بـ«متلازمة داون» من قبل اللجنة التحضيرية والمشرفة على إحياء هذا اليوم، وكذلك من جامعة سرت.

احتفالية اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بكلية الطب في سرت. (الإنترنت)

احتفالية اليوم العالمي لـ«متلازمة داون» بكلية الطب في سرت. (الإنترنت)