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«الإسكان والمرافق» يأذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ 11 مشروعا لشبكات وخزانات المياه ببلدية نسمة

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 04:34 مساء
«الإسكان والمرافق» يأذن بمباشرة إجراءات التعاقد لتنفيذ 11 مشروعا لشبكات وخزانات المياه ببلدية نسمة
أعمال توصيل خط مياه من الخزان السفلي بمقر شركة المياه والخزان العلوي الشمالي في نسمة. (بلدية نسمة)
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أذن جهاز مشروعات الإسكان والمرافق بمباشرة إجراءات التعاقد بطريق المناقصة المحدودة لتنفيذ 11 مشروعًا لشبكات المياه وخزانات المياه العلوية والسفلية وحفر الآبار بمختلف المحلات ببلدية نسمة.

واعتبرت بلدية نسمة، التي نشرت قرار مدير عام جهاز الإسكان والمرافق بالخصوص عبر صفحتها على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء، أن القرار «يشكل نقلة كبيرة، وحلًّا لمشاكل ومختنقات المياه ببلدية نسمة».

وتشمل هذه المشروعات بحسب القرار تنفيذ شبكات مياه بمحلة أبوالغرب بطول 7 كلم، ومحلة مرسيط بطول 6 كلم، ونسمة المركز بطول 7 كلم، ونسمة الجديدة بطول 5 كلم، وفر بئر بعمق 700 متر بمحلة أبوالغرب.

كما تشمل المشروعات تنفيذ خزان أرضي بسعة 500 متر مكعب في نسمة الجديدة، وخزانين أرضيين بسعة 500 متر مكعب لكل منهما في نسمة المركز، وخزان أرضي بسعة 500 متر مكعب بمحلة أبوالغرب، وثلاثة خزانات علوية سعة 300 متر مكعب في كل من نسمة الجديدة ونسمة المركز ورأس الطبل.

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