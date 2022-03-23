مداولات تشاورية حول القاعدة الدستورية بحضور ممثلي «مجلس الدولة» وغياب «النواب»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، الأربعاء، انطلاق مداولات اليوم الثاني للاجتماع التشاوري، الذي تيسره مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، في تونس، مع أعضاء المجلس الأعلى للدولة المشاركين في أعمال اللجنة المشتركة الخاصة بإعداد القاعدة الدستورية.



جاء ذلك في بيان مقتضب للبعثة، دون أن يذكر مشاركة مجلس النواب في هذه المداولات الهادفة إلى التوصل إلى قاعدة دستورية للانتخابات.



وأعلنت وليامز في الثالث من مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة لإجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

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