المنفي: «الرئاسي» ليس طرفا في الصراع.. نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إن المجلس لا يريد أن يكون طرفا في الصراع حتى لا تفشل العملية السياسية، معقبا: «لا نقول (نحن على) الحياد، ولكن نسمع الجميع ثم نتدخل بتوافق وطني».

وأشار المنفي إلى مناقشات تجري مع رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولية من أجل التوصل إلى حل في أقرب الآجال، حسب مقطع فيديو للقائه مع مرشحين رئاسيين أمس الثلاثاء، نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

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وأضاف: «نتعامل مع كل الأطراف.. ولن نأتي لننصر جهة على جهة»، مؤكدا أن هدف المجلس هو تحقيق التوافق التي ستبنى على أساسه الانتخابات، مشيرا إلى أهمية تحقق مبدأ التوافق السياسي.

ولفت إلى أن المجلس سعى إلى التأسيس الصحيح للمصاحلة الوطنية، وليس عبر عملية عشوائية، موضحا أن البعض يتصور أن المصالحة عملية اجتماعية فقط، لكن لها أبعاد أخرى سياسية واقتصادية، وأكد أن المجلس نجح في خلق جو من التفاهم الدولي ولم يكن جسما عدوا لأي دولة وذلك عبر التفاهم والحوار.