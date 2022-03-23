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المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 02:38 مساء
المنفي: ندعم إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال (فيديو)
المنفي خلال اجتماع مع مرشحين رئاسيين، 22 مارس 2022، (صورة من مقطع فيديو)
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تحدث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي عن موقف المجلس الداعم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة في أقرب الآجال، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض تأجيلها ستة أشهر من موعدها السابق في 24 ديسمبر الماضي.

وقال المنفي خلال لقائه مرشحين رئاسيين أمس الثلاثاء، «كنا داعمين لإجراء الانتخابات في موعدها، لكن لما اقترب الموعد شعرنا أن الموضوع أصبح شبه واضح.. مافيش انتخابات في 24 ديسمبر»، حسب فيديو نشره المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على صفحته اليوم الأربعاء.

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وتابع رئيس المجلس الرئاسي كان يجب «يؤجل بزمن، يعني ماقدرتش تدير الانتخابات في 24 ديسمبر، فحد أقصى تكون في انتخابات ثانية خلال 6 أشهر، عندك أربع أو خمس مشاكل حلهم (لإجراء) الانتخابات».

ولفت إلى أن الجميع يريد الانتخابات، «لكن هناك أصوات تقول البرلمانية أولًا، أو الرئاسية أولًا»، مضيفًا: «نحن قلناها بشكل معلن، وحتى في آخر اجتماع مع السفراء، وأعلناه للمجتمع الدولي، نحن مع انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب الآجال، ومستعدون لأي شيء يطلب منا كمجلس رئاسي».

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