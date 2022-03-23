Atwasat

ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 02:16 مساء
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في بنغازي
المتهم في جريمة قتل ببنغازي، 23 مارس 2022، (مديرية أمن بنغازي)
alwasat radio

ضبط قسم التحريات العامة التابع لمديرية أمن بنغازي متهمًا في جريمة قتل مواطن.

تعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات للقسم، في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء، مفادها وصول جثة مجهول الهوية إلى مستشفى الجلاء، عليها آثار إصابة بأعيرة نارية في الرأس وأماكن متفرقة من الجسد، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع فيسبوك، الأربعاء.

وانتقل رجال التحريات إلى المستشفى؛ حيث اطلعوا على الجثة، وهي لشاب في العقد الثاني من العمر، وقد عُثر عليها من قبل أفراد الإسعاف في مفترق الرابش بمنطقة شبنة.

وبعد معاينة الجثمان، التقى رجال التحريات بشقيق المجني عليه، الذي أفادهم بأنه شاهد أخاه في آخر مرة لدى خروجه من المنزل رفقة شخص آخر، ثم لم يعد.

ثم انتقلوا إلى منطقة شبنة لجمع المزيد من المعلومات؛ حيث التقوا شخصًا، مصري الجنسية، يعمل في محل لبيع الخردة، والذي أفاد بأنه في ساعات متأخرة من الليل، طرق أحد الأشخاص باب محل عمله بقوة، فأخبره من خلف الباب أنه لا سيولة نقدية لديه لشراء الخردة، لكنه استمر في طرق الباب، وحينما حاول إبلاغ مالك المحل هاتفيًا بما يحدث، سمع صوت إطلاق أعيرة نارية، فخرج ليستطلع الأمر، لكنه لم يجد أحدًا.

وذهب رجال التحريات إلى منزل مالك محل الخردة، لكنه لم يكن موجودًا، فقاموا بمراقبة المنزل حتى وصوله وعائلته، لكنه فور رؤيته لرجال الأمن، لاذ بالفرار، وجرى التعميم بمواصفات سيارته، وإعداد كمين محكم له وضبطه.

وانتقل به إلى القسم، وبالاستدلال معه اعترف بأنه أطلق النار على المجني عليه من شرفة منزله، بزعم تعدي الأخير على محل بيع الخردة الخاص به، ثم ألقى بسلاح الجريمة، وهو بندقية آلية، وقد اتُخذت الإجراءات القانونية معه ثم أحيل إلى النيابة العامة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»

روسيا: لن نستخدم السلاح النووي إلا في حال واجهنا «خطرا وجوديا»
طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها

طالبان تعيد غلق المدارس الثانوية للفتيات في أفغانستان بعد ساعات من إعادة فتحها
إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين

إعلان موعد وملعب مباراة إيطاليا والأرجنتين
نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول

نجم «الوحدة» السابق يستعيد ذكريات «السبعينيات» مع الهاشمي البهلول
رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»

«الصحة العالمية»: كثير من الدول الأوروبية تسرعت جدا في رفع تدابير مكافحة «كوفيد»
سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس

سيارة تصدم شرطي مرور في طرابلس
طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم

طوابير وشح في الداخل الليبي واستنزاف إلى «الجوار»..«مفارقات» أرخص وقود في العالم
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ممثلي «النواب» قريبا

وليامز لممثلي مجلس الدولة: اللجنة المشتركة ستتطرق لأسئلة صعبة.. ونتوقع انضمام ...
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة المقنعة»؟

%10 ارتفاعا في أعداد العاملين منذ 2012.. كيف تواجه المصارف الليبية «البطالة ...
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
التعليم توقع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج ذوي الإعاقة
التعليم توقع اتفاقية المشروع الوطني لاندماج ذوي الإعاقة
الحويج يقترح تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد
الحويج يقترح تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد
السوق الموازية: ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار
السوق الموازية: ارتفاع طفيف للدولار أمام الدينار
الحويج يطلب ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل
الحويج يطلب ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل
وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»
وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
المزيد
النويري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا
النويري يبحث مع السفير الإيطالي المستجدات السياسية في ليبيا...
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في بنغازي
ضبط متهم بارتكاب جريمة قتل في بنغازي...
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية...
وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»
وزير الاقتصاد يدعو إلى إنشاء «ديوان الحبوب»...
الحويج يطلب ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل
الحويج يطلب ضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط