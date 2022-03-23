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انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 01:45 مساء
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو في السوق الرسمية
مقر مصرف ليبيا المركزي في العاصمة طرابلس، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفض سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي، فيما ارتفع اليورو على نحو طفيف، في السوق الرسمية اليوم الأربعاء. 

وهبطت العملة الأميركية بفارق قرش واحد، مسجلة 4.65 دينار مقابل 4.66 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع سعر العملة الأوروبية بفارق قرش واحد، مسجلة 5.13 دينار مقابل 5.12 دينار أمس، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 6.18 دينار.

وحافظ الريال السعودي والدرهم الإماراتي على مستوى 1.24 دينار، و1.26 دينار على الترتيب، كما استقرت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.

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