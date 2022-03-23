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أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة في الشمال الشرقي.. وأجواء ربيعية غربا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 11:55 صباحا
أحوال الطقس اليوم: انخفاض درجات الحرارة في الشمال الشرقي.. وأجواء ربيعية غربا
أجواء مائلة للبرودة، (تعبيرية: بوابة الوسط)
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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي مع رياح باردة نسبيًا وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، الأربعاء، بقاء الطقس ربيعيًا ومستقرًا اليوم وغدًا على الشمال الغربي.

رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تتحول تدريجيًا من يوم الجمعة إلى جنوبية شرقية، نشطة أحيانًا، ما يتسبب في إثارة الأتربة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 15 و19 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا غدًا.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة
فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى منخفضة حيث تتراوح بين 13 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 10 درجات مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر، وتتجه للاعتدال من يوم الغد.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 20 و26 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا تدريجيًا غدًا.

الكفرة - السرير- تازربو
السماء صافية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و21 درجة مئوية.

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