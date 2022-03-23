«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق...

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة على الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، تراوح ارتفاع الموج بين نصف متر و3.50 متر.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء صافية إلى قليلة السحب.
- الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى طرابلس، وشمالية غربية إلى شمالية شرقية على باقي الساحل، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين نصف متر ومتر ونصف المتر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين متر وثلاثة أمتار، ويصل إلى 3.50 متر على ساحل درنة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويكون مضطربًا على ساحل درنة
وطبرق.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤيـة جيدة إلى متوسطة.
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