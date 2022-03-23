لليوم الثاني.. لا إصابات جديدة بـ«كورونا» في سبها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مركز سبها الطبي، عدم تسجيل أي إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، أمس الثلاثاء، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

وأُجريت تحاليل لثماني عينات، جميعها سلبية، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء.

وأوضح البيان أنه لم تسجل أي حالات وفاة أو شفاء خلال الفترة نفسها.

وأخذ منحى الإصابات بالفيروس في التراجع، بسبها ومدن الجنوب منذ بداية مارس، وفق الإحصاءات الصادرة عن المركز، كما قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، يوم الجمعة الماضي، إن ليبيا تجاوزت الموجة الرابعة من الفيروس في جميع مناطق البلاد.