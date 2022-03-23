«المركزي» يبحث مع صندوق النقد تطوير السياسات النقدية والمالية

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش مصرف ليبيا المركزي، الثلاثاء، العمل والشراكة مع صندوق النقد الدولي للارتقاء بالسياسات النقدية والمالية في الدولة، وضمان الالتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية في البنوك المركزية، ومناقشة آخر التطورات الاقتصادية و المالية في ليبيا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الصديق الكبير، محافظ المصرف وممثلين عن المصرف، مع رئيس بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي وأعضاء المكتب التنفيذي لمجموعة ليبيا لدى الصندوق، وذلك عبر تقنية الفيديو.

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وأفاد المصرف المركزي، عبر صفحته على «فيسبوك» بأن الاجتماع خلص إلى «تعزيز جهود التواصل ودعم فريق الصندوق لفتح باب النقاشات مع مؤسسات الدولة الأخرى لتقييم بعض السياسات المالية والتجارية والوضع الاقتصادي بشكل عام».

وأضاف البيان أن خبراء الصندوق «أثنوا على الدور المحوري الذي لعبه مصرف ليبيا المركزي خلال السنوات الماضية في المحافظة على الاستقرار المالي والنقدي والاستدامة المالية طيلة السنوات الماضية».