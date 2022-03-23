الملحق الأمني الإقليمي لهولندا يشيد بأداء المباحث الجنائية الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

أشاد مارسيلو نوقارد، الملحق الأمني الإقليمي بالمملكة الهولندية في كل من ليبيا وتونس والجزائر ومصر، بمستوى أداء عناصر المباحث الجنائية ومدى مواكبتهم للتطور المتسارع على مستوى العالم في مجال مكافحة الجرائم المختلفة، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال اجتماع عقد، الثلاثاء، بمقر جهاز المباحث الجنائية رئيس جهاز المباحث الجنائية المكلف العميد محمود ضو الحوات، ونائب رئيس الجهاز العميد محمد الحسناوي، والعميد صلاح الدين بن سليمان، مدير إدارة العلاقات والتعاون بالوزارة.

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وأبدى المسؤول الهولندي استعداد بلاده مد جسور التعاون المشترك بين الجانبين في مجال مكافحة جرائم تزييف وتزوير المستندات والوثائق الرسمية والتحقيقات الجنائية والمعامل والمختبرات الجنائية والعديد من المجالات الأمنية الأخرى، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الليبية.

وزار المسؤول إدارة المختبرات والأدلة الجنائية وإدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات بجهاز المباحث الجنائية، وجرى تقديم درع جهاز المباحث الجنائية تكريما له، وذلك بحضور مدير إدارة المختبرات والأدلة الجنائية العميد منير المعروق، ومدير إدارة التحري وجمع الاستدلالات العميد صلاح الحمروني، ومكتب شؤون الجهاز العميد مصطفى الديب.