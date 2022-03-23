Atwasat

نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 23 مارس 2022, 12:47 صباحا
نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها
نورلاند خلال مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية «وال»
alwasat radio

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، دعم بلاده مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، قائلاً: «هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضًا هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت».

كما جدد نورلاند، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية «وال»، الدعوة إلى ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، قائلاً: «سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلًا غير آجل».

- وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
- خبراء لـ«فرانس برس»: المجتمع الدولي لا يرغب في اندلاع سيناريو الحرب في ليبيا
- نورلاند يناقش مع رؤساء لجان بمجلس الدولة جهود إرساء قاعدة دستورية
- نورلاند: ناقشت مع باشاغا آفاق مسار موثوق لإجراء الانتخابات​
- نورلاند: أعربت للمنفي عن تقديري لدعمه مقترح وليامز بشأن القاعدة الدستورية

وحول تأثير تداعيات الحرب في أوكرانيا على سوق النفط الليبية والعالمية، قال السفير الأميركي: «هناك إدراك عام بأن مساهمة قطاع الطاقة الليبي في سوق النفط العالمية مهمة في هذه الآونة»، وشدد أيضًا على ضرورة «ضمان أن يتم التعامل مع عوائد النفط الليبي بالشكل الصحيح، وأن تذهب هذه العوائد عند عرض الميزانية العامة إلى حيث يجب أن تذهب، ويتعين إيجاد آلية لضمان ذلك، وعلى الأطراف الليبية والحكومة أن تتبنى هذه الآلية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022

رسميا.. كشف تفاصيل وآلية قرعة كأس العالم 2022
«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022

«توتال إنرجي» الفرنسية: وقف كل مشتريات النفط ومشتقاته من روسيا بنهاية 2022
نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة

نافالني بعد الحكم عليه بالسجن 9 سنوات: بوتين يخشى الحقيقة
مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»

مدرب الأهلي طرابلس لبرنامج «Wsport» عبر «WTV»: عشنا أجواء صعبة في «الكونفدرالية»
الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس

الأهلي بنغازي يعسكر في مصر والنصر يصل تونس
اقتصاد بلس (حلقة 24)

اقتصاد بلس (حلقة 24)
برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل

برنامج «فلوسنا»: حوار مع وزير الصحة بالحكومة المكلفة عثمان عبدالجليل
كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية

كاركاتير خيري - العالم يتلقى ضربات متتالية
فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف الحرب

فرانس برس: زيلينسكي مستعد للتفاوض مباشرة مع بوتين حول دونباس والقرم مقابل وقف ...
منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين

منتخب ليبيا يصل موريتانيا للمشاركة في عربية القوس والسهم للناشئين
وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن التقاعد

وزير الدفاع بـ«حكومة باشاغا»: توحيد رواتب العسكريين وتسوية أوضاع من بلغ سن ...
بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي

بايدن يدعو الشركات الأميركية إلى حماية نفسها من هجوم إلكتروني روسي
اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج

اعتراف دولي بالمكتب التنفيذي الجديد للاتحاد الليبي للشطرنج
شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟

شاهد في «وسط الخبر».. ما أهداف وتأثيرات توحيد مصرف ليبيا المركزي؟
تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم

تحذير أوروبي: الحرب في أوكرانيا تثير شبح المجاعة في العالم
محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو

محلل إيطالي: لهذه الأسباب يجب أن يتخذ باشاغا موقفا متوازنا من موسكو
كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة

كاركاتير حليم - المواطن في اليوم الدولي للسعادة
«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا

«رايتس ووتش»: ارتفاع أسعار الغذاء 30% في ليبيا جراء الغزو الروسي لأوكرانيا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
بعد فتح الأجواء.. أول رحلة تصل إلى مطار بنينا قادمة من معيتيقة
بعد فتح الأجواء.. أول رحلة تصل إلى مطار بنينا قادمة من معيتيقة
الحويج يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر
الحويج يوجه بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 3 أشهر
ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يطالبون بصرف رواتب العسكريين وعدم تدخل السياسيين في عملها
ممثلو القيادة العامة بلجنة «5+5» يطالبون بصرف رواتب العسكريين ...
مجلس التخطيط يبحث مع السودان استراتيجية لإنتاج الحبوب والأعلاف
مجلس التخطيط يبحث مع السودان استراتيجية لإنتاج الحبوب والأعلاف
نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها
نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)
«الأمن الداخلي»: ضبط متورط آخر في قضية «أموال سرت» (فيديو)...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
المزيد
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سبعة نشطاء محتجزين «تعسفيا»
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن سبعة نشطاء محتجزين «تعسفيا»...
«المركزي» يبحث مع صندوق النقد تطوير السياسات النقدية والمالية
«المركزي» يبحث مع صندوق النقد تطوير السياسات النقدية ......
الملحق الأمني الإقليمي لهولندا يشيد بأداء المباحث الجنائية الليبية
الملحق الأمني الإقليمي لهولندا يشيد بأداء المباحث الجنائية ......
نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي يدعمها
نورلاند: اصطفاف كبير حول مبادرة وليامز.. والمجتمع الدولي ......
مجلس التخطيط يبحث مع السودان استراتيجية لإنتاج الحبوب والأعلاف
مجلس التخطيط يبحث مع السودان استراتيجية لإنتاج الحبوب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط