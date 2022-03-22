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وزارة العمل تخطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في مهن محلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 08:09 مساء
وزارة العمل تخطط لإحلال المواطنين محل الوافدين في مهن محلية
جانب من اجتماع اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية (صفحة وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية)
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تخطط وزارة العمل للتفتيش عن بعض المهن المعتمدة على العمالة الوافدة من أجل تشغيل الباحثين عن العمل من المواطنين بتلك الوظائف، بالإضافة إلى وضع آليات وضوابط خاصة بعمليات استجلاب العمالة الأجنبية بشكل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية، بديوان الوزارة في طرابلس، بحضور وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية علي العابد، ووكيل وزارة العمل لشؤون الاستخدام علي الهادي ضو، ومدير إدارة الاستخدام مهدي أبوصاع، ومدير إدارة التشغيل حسين البدري، ومندوب عن الإدارات بالوزارة، ومندوب عن مصلحة الجوازات والجنسية.

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وأفاد بيان لوزارة العمل والتأهيل، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع ناقش وضع آلية للأذونات الخاصة بالاستخدام، وأيضًا وضع آلية لبحث الطلبات المحالة إلى اللجنة من مديري مكاتب الاستخدام النوعية التابعة للوزارة.

كما تطرق الاجتماع إلى وضع آليات للتفتيش عن المهن المحصورة على العمالة الأجنبية في سوق العمل لتمكين الباحثين عن العمل من العناصر الوطنية لشغلها. وأكدت اللجنة تنفيذ النماذج والعقود الخاصة بالعمالة الأجنبية، والرسوم المقررة وفق القانون.

جانب من اجتماع اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية (صفحة وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية)
جانب من اجتماع اللجنة المعنية باستجلاب العمالة الأجنبية (صفحة وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية)
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