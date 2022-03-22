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بلدية سرت تبحث بيع 2800 قطعة أرض لحل أزمة السكن بالمدينة

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي الثلاثاء 22 مارس 2022, 06:06 مساء
بلدية سرت تبحث بيع 2800 قطعة أرض لحل أزمة السكن بالمدينة
اجتماع عميد سرت ومسؤولي شركة التهيئة العمرانية وأملاك الدولة. (بلدية سرت)
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عقد بمقر ديوان بلدية سرت، اليوم الثلاثاء، اجتماع موسع خصص لبحث آلية تفعيل مشاريع التهيئة العمرانية والاستفادة من بيع 2800 قطة أرض بأسعار رمزية لحل أزمة السكن في المنطقة.

وشارك في الاجتماع كل من عميد بلدية سرت مختار المعداني، ومنسق الشركة الليبية للتهيئة العمرانية ومدير مصلحة أملاك الدولة ومدير مصلحة التطوير العمراني خليج سرت ومدير المكتب القانوني بالبلدية ومدير مكتب المتابعة وضمان الجودة بالبلدية.

وقال مدير مكتب الإعلام ببلدية سرت محمد الأميل لـ«بوابة الوسط» إن الاجتماع خصص لتدارس آلية تفعيل مشاريع التهيئة العمرانية بالبلدية والمواقع المستهدفة بالتنفيذ، وهي مناطق القبيبة وأبوهادي والقرضابية وسلطان.

وأضاف الأميل أن الاجتماع تدارس كيفية الاستفادة من نحو 2800 قطعة أرض عبر بيعها بأسعار رمزية للاستفادة منها في حل مشكلة السكن بالمدينة، مشيرًا إلى أن شركة التهيئة العمرانية جهزت سابقًا المخططات التي تشمل بناء مؤسسات تعليمية وخدمية وغيرها.

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