المنفي: ملتزمون بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن وفق قاعدة دستورية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، «التزام المجلس الرئاسي بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع، تحقيقًا لرغبة أكثر من مليونين وثمانمئة ألف ناخب قيدوا أسماءهم في سجلات مفوضية الانتخابات»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال لقائه في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، اليوم الثلاثاء، مع عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية.

المنفي: المجلس الرئاسي يقف على مسافة واحدة من الجميع

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء خُصِّص لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد، بالإضافة إلى النقاش حول عديد القضايا الأخرى التي تهم المرحلة الراهنة.

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وأضاف أن المنفي شدد، خلال اللقاء، على أن المجلس الرئاسي «يقف على مسافة واحدة من الجميع»، مشيرًا إلى نجاحه «في تثبيت وقف إطلاق النار، وتوحيد المؤسسات، ودعم عمل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، وكذلك إنشاء مفوضية وطنية للمصالحة الوطنية».

مرشحو الانتخابات الرئاسية يطالبون بإشراف القضاء على عمل مفوضية الانتخابات

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن مرشحي الانتخابات الرئاسية رحبوا، من جهتهم خلال للقاء، بمقترح المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، بشأن دعم الانتخابات، مؤكدين في ذات السياق «ضرورة أن تكون الانتخابات البرلمانية والرئاسية متزامنة، وتجرى في أقرب الآجال»، مجددين امتنانهم «لجميع الجهود الوطنية والدولية الداعمة لهذا الاتجاه».

كما أكد المرشحون للانتخابات الرئاسية خلال لقائهم مع المنفي «أهمية تفعيل الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، وإعلان القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات من قبل المفوضية»، مطالبين «بضرورة عمل المفوضية العليا للانتخابات تحت الإشراف المباشر للقضاء» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

لقاء المنفي مع عدد من مترشحي الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء 22 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)

لقاء المنفي مع عدد من مترشحي الانتخابات الرئاسية، الثلاثاء 22 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)