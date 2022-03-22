«البريقة»: الوقود متوافر بكل أنواعه.. وحركة النواقل النفطية تسير بشكل طبيعي

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، وبالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، سير حركة توافد النواقل النفطية على الموانئ الليبية بـ«شكل طبيعي»، موضحة أن عمليات التزويد لصالح شركات التوزيع من مستودعاتها «مستمرة دون عوائق»، واصفة السعات التخزينية لديها بـ«الممتازة».

ودعت الشركة في بيان، جميع المحطات من خلال شركات التوزيع التابعة لها إلى استمرار تزويد طلبات الوقود كافة، وتلبية احتياجات المواطنين على مدار الساعة، مطمئنة الجميع بأن الوقود متوافر بجميع أنواعه.

وأهابت بالمواطنين إلى ضرورة التواصل مع غرفة الطوارئ والتبليغ عن المحطات التي تمتنع عن تقديم خدماتها لهم.

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سرت تعاني نقص الوقود

وسبق أن أصدر رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط، إبراهيم أبو بريدعة، تعليماته لإدارة التفتيش والمتابعة بالشركة برصد ومتابعة وحصر المحطات، التي تغلق أبوابها أمام المواطنين، رغم تسلمها مخصصاتها بهدف التبليغ عنها لمكتب النائب العام.

وعانت مدن ليبية عدة من بينها سرت، نقصًا في البنزين بمحطاتها المنتشرة من سلطان شرقًا وحتى الوشكة غربًا وأبوهادي جنوبًا، وأرجعت «مصادر متطابقة» تحدثت إلى «بوابة الوسط» السبب في ذلك إلى تخفيض فرع مستودع البريقة الوسطى مصراتة، حصة محطات سرت من 12 شاحنة بنزين يوميًّا، إلى 4 فقط، سعتها 40 ألف لتر بنزين.

وقالت المصادر إن أصحاب السيارات في مدينة سرت يعانون ظروفًا صعبة؛ بسبب الوقوف لوقت طويل في طوابير بسياراتهم، أمام المحطات، لأكثر من يوم ويومين للحصول عل بنزين.

وقبل أسبوع، أوصت لجنة متابعة أزمة الوقود والغاز، شركة البريقة لتسويق النفط بتعزيز الطاقات التخزينية لصالح جميع شركات التوزيع، بما يضمن وجود فائض يمكن استغلاله عند الحاجة، في سياق مناقشة ظاهرة الازدحام أمام المحطات.