المنفي يبحث مع ممثلي بلديات المنطقة الغربية التطورات السياسية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، مع ممثلي بلديات وحكماء وأعيان ومؤسسات المجتمع المدني بالمنطقة الغربية، آخر تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا.

وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، إن اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس، بحضور ما وصفهم بـ«أسر الشهداء والجرحى»، تطرق إلى «خطوات حراك بلديات وحكماء المنطقة الغربية، الرافض للتمديد والمؤيد للانتخابات البرلمانية والرئاسية، وفق قاعدة دستورية يتفق عليها الجميع».

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وفي هذا السياق، أكد المنفي «حيادية المجلس الرئاسي وتعامله مع الأطراف السياسية كافة، ووقوفه على مسافة واحدة من الجميع»، فيما أكد الوفد «استمرار دعمه لجهود المجلس الرئاسي، التي تهدف لتحقيق السلام والاستقرار من خلال المفوضية الوطنية العليا للمصالحة الوطنية»، وفق البيان.

والخميس الماضي، اجتمع المنفي مع عدد من أعضاء مجلس الدولة، وأكد ضرورة «المضي بخطوات ثابتة نحو تحقيق المصالحة بمبدأ الحوار بعيدًا عن المغالبة»، ونادى بأهمية تطبيق مبدأ الشراكة بين كل الأطراف السياسية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، وأكد تمسكه بأهمية تجنب عودة الانقسام المؤسسي، أو أي صدام مسلح.