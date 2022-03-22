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«اقتصاد+» يرصد أسعار السلع في السوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 01:13 مساء
«اقتصاد+» يرصد أسعار السلع في السوق المحلية
نشرة أسعار السلع الغذائية المذاعة في برنامج «اقتصاد+» على قناة «الوسط». (قناة الوسط)
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ارتفعت أسعار السلع الغذائية في الأسواق الليبية، حيث سجل كيلو أرز «الأميرة» 5 دينارات، وحليب جودي 1 لتر 4.5 دينار، وزيت «نجمة» 1 لتر 11 دينارًا.

وأظهرت نشرة برنامج «اقتصاد+» لأسعار السلع، المذاعة على قناة «الوسط»، أمس الإثنين، أن سعر البيض غير المعلب بلغ 15.5 دينار، ومربى الواحة 350 غرامًا 3.5 دينار، فيما بلغ سعر 400 غرام من طماطم «البستان» 4 دينارات، و800 غرام كسكسي «دياري» 7 دينارات.

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وبيع 110 غرامات من زبادي النسيم بـ0.5 دينار، وكيلو سكر بي&سي بـ5 دينارات، وكيلو ملح عافية بـ1.5 دينار، في حين بلغ سعر جبنة مثلثات «البقرة الضاحكة» 3.5 دينار، وقهوة اليمن 200 غرام 5.5 دينار، وهريسة الوطن القبلي 400 غرام 3 دينارات.

وسجل كيلو البطاطا سعرًا بيعيًا يقدر بنحو 2.5 دينار، وكيلو البصل 3 دينارات، والطماطم 3 دينارات، والفلفل الحار 7 دينارات، والليمون 3 دينارات، والجزر 2 دينار، والخيار 4 دينارات، و140 غرامًا من الخس 3 دينارات.

وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجل كيلو الخروف الوطني 45 دينارًا، وكيلو اللحم البقري 45 دينارًا، فيما سجل كيلو الكبدة البقري 55 دينارًا، وكيلو الدجاج 11.5 دينار.

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