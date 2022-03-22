«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة وطبرق.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.