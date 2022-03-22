«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية، من رياح شمالية غربية نشطة على الساحل من درنة إلى طبرق، تصل سرعتها إلى 25 عقدة.
وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، الثلاثاء، وصول ارتفاع الموج إلى ثلاثة أمتار على ساحل درنة وطبرق.
الساحل من رأس إجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب.
- الرياح شرقية إلى شمالية شرقية، وتكون شمالية على ساحل سرت، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و1.75 متر.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤية جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيًا بالسحب، تتكاثر مع سقوط أمطار متفرقة، تصحبها خلايا من السحب الرعدية أحيانًا على ساحل الجبل الأخضر وطبرق.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من درنة إلى طبرق.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 1.00 و2.50 متر، يصل إلى 3.00 أمتار على ساحل درنة وطبرق.
- البحر مضطرب على ساحل درنة وطبرق، ويكون خفيف الموج إلى قليل الاضطراب على باقي الساحل.
- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.
- الرؤيـة متوسطة.
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