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نورلاند: أميركا تدعم مبادرة البعثة الأممية بشأن القاعدة الدستورية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 11:39 صباحا
نورلاند: أميركا تدعم مبادرة البعثة الأممية بشأن القاعدة الدستورية
المبعوث الأميركي وسفير الولايات المتحدة إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها ريتشارد نورلاند أن بلاده تدعم مبادرة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن القاعدة الدستورية.

وقال نورلاند إن المبادرة «أهم خطوة عملية باتجاه الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي يستحقها الليبيون وينتظرونها»، حسب تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، اليوم الثلاثاء.

وشارك السفير الأميركي عبر حسابه، بيان البعثة الأممية أمس الإثنين، الخاص بتطورات المبادرة.

وقالت البعثة إن المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تنتظر لجنة وفد مجلس النواب في اللجنة المشتركة لإعداد القاعدة الدستورية، منوهة بأنها ستعقد غدًا الثلاثاء «جلسة تشاورية» مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة في اللجنة بتونس.

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وأشارت البعثة إلى ترحيب رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رسميًا بالمبادرة كخطوة لتعزيز الروابط بين المجلسين وتعهد بتعاون المجلس في هذا الصدد، «غير أنه وحتى اليوم، لم تتلق الأمم المتحدة قائمة بممثلي مجلس النواب في اللجنة المشتركة فيما تستمر في التواصل الفعال مع مكتب رئيس المجلس».

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وأعلنت وليامز في 3 مارس الجاري، مبادرة لتشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للاتفاق على قاعدة دستورية محكمة إجراء الانتخابات. ووجهت في اليوم ذاته، دعوات رسمية إلى رئاسة كل من المجلسين لاختيار ممثلين للمشاركة في اللجنة المشتركة.

وستعقد وليامز الثلاثاء، جلسة تشاورية في تونس مع ممثلي مجلس الدولة، وفق البعثة التي توقعت أن «يقدم مجلس النواب قائمة ممثليه وينضم إلى الاجتماع في غضون الأيام المقبلة».

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