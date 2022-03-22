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76 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 22 مارس 2022, 11:21 صباحا
76 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و5 حالات وفاة
أخصائيا تحاليل خلال عملهما على عينات خاصة بفيروس «كورونا»، (أرشيفية: الإنترنت)
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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 76 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الإثنين، و112 حالة حرجة.

كما تماثل للشفاء 367 مصابًا، وتُوفي خمسة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الثلاثاء.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 7.8% من إجمالي 966 عينة جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 890 منها، وجاءت حالات الوفيات كلها في المنطقة الغربية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألف و211 حالة، منها 6 آلاف و700 حالة نشطة، بينما تعافى 488 ألفًا و129 حالة، وسُجلت 6382 حالة وفاة بالمرض في البلاد.

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