إيطاليا تعرض المساعدة في إعادة بناء مدينة بنغازي القديمة

القاهرة - بوابة الوسط

قال القنصل الإيطالي في بنغازي كارلو باتوري إن بلاده مهتمة بالتعاون مع السلطات الليبية لإعادة بناء مدينة بنغازي القديمة.

وأضاف باتوري: «هي مثال فريد للعمارة العثمانية والإيطالية في البحر الأبيض المتوسط،»، حسب تصريح خلال مؤتمر نظمته القنصلية حول إعمار المدينة القديمة أمس الإثنين، وفق وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء.

وأشار باتوري إلى ثقته في أن «السلطات الليبية ستقترح نهجًا لإعادة إعمار المدينة القديمة يأخذ في الاعتبار طابعها الأصلي ووظيفتها باعتبارها العمود الفقري الاجتماعي والاقتصادي للمدينة».

وتابع: «يشار إلى المدينة القديمة أحيانًا بالحي الإيطالي أو الحي العربي العثماني، وأعتقد أن طريقة وصفها هذه محدودة للغاية، فالبلدة القديمة والحي المحيط بها» تعبر عن هوية بنغازي، «الطبيعة الانتقائية لمبانيها، والمزيج السحري للأسلوب والتقاليد تجعلها مثالًا فريدًا للهندسة المعمارية وهي سمة مميزة لهذه المدينة».

من جهته، صرح ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مارك فرانك، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر»، أن البرنامج يفخر بالمشاركة في المؤتمر مع مجموعة واسعة من الخبراء، معقبًا: «نحن ملتزمون بالعمل والمساعدة في إعادة البناء معًا».

حضر الفعاليات رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ورئيس الصندوق الحكومي لإعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة علي الأوجلي، وكذلك أعضاء الأكاديمية والخبراء والفنيون والمسؤولون في الحدث، ومستثمرون من القطاعين العام والخاص، ورجال أعمال ليبيون ودوليون، وممثلو المنظمات الدولية.