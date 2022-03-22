أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في معظم المناطق

القاهرة - بوابة الوسط

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة مع رياح شمالية نشطة في معظم المناطق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الثلاثاء، تكاثر السحب على الشمال الشرقي، وفرصة سقوط أمطار متفرقة.

رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانًا، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على معظم المناطق بين 14 و18 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، يصحبها سقوط حبات البرد على بعض مناطق الجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصًا على الساحل، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 12 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 9 درجات مئوية على مناطق الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحماد

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على بعض المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 19 و25 درجة مئوية.