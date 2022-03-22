صنع الله يناقش مع سفير الاتحاد الأوروبي شح التمويل لقطاع النفط

القاهرة - بوابة الوسط

ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، اليوم الإثنين، الوضع الراهن الذي يمر به قطاع النفط في ليبيا والمتمثل في شحّ التمويل، وذلك خلال لقائه سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا خوسيه انطونيو.

وأفاد بيان لمؤسسة النفط، عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن صنع الله تطرق خلال اللقاء إلى افتقار المؤسسة الوطنية للنفط للميزانيات اللازمة التي تمكنها من تسيير أعمال القطاع، والقيام بأعمال الصيانة اللازمة للخزانات والبنى التحتية التي تضررت في الحروب الماضية، وكذلك الإيفاء بالتزاماتها التعاقدية تجاه شركائها.

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ونقل البيان عن سفير الاتحاد الأوروبي تثمين الجهود التي تقوم بها المؤسسة الوطنية للنفط في «حفاظها على استمرارية العملية الإنتاجية واستدامتها رغم الظروف الصعبة، والتي كانت الرافد الأساسي والعمود الفقري لاقتصاد الدولة الليبية».

وأكد السفير خوسيه انطونيو «دعم بعثة الاتحاد الأوروبي الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط ودورها الفني وغير السياسي».